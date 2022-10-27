Нью-Йорк, США, 27 октября, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Отношения с Секретариатом ООН может пересмотреть Россия в случае проведения расследования по беспилотным летательным аппаратам, которые используются в российской спецоперации на территории б. УССР. Об этом 26 октября заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

При этом Небензя подчеркнул, что речь не идёт об угрозах прервать сотрудничество со стороны России. Однако сотрудничество будет пересмотрено, по словам российского дипломата «в свете реакции со стороны Секретариата на наши законные озабоченности».

Напомним, Киев, совместно со странами Запада, выдвинул обвинения Ирану в поставках России беспилотников для использования в спецоперации на территории б. УССР. Они просят направить миссию ООН на территорию б. УССР для изучения происхождения БПЛА. Российская стороны указала, что у ООН нет мандата на проведение такого рода расследований, и если оно будет предпринято, то России придётся пересмотреть свои отношения с Секретариатом ООН.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постпред России при ООН Небензя назвал фейками Информацию о якобы использовании Россией иранских БПЛА в ходе спецоперации на территории б. УССР.