Москва, , 04:04 — REGNUM В нескольких регионах европейской части и юга России в ближайшие дни ожидаются обильные дожди, севера страны — сильные снегопады и метели. Об этом 22 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метель © ИА REGNUM

По его словам, самая неблагоприятная погода с сильным снегом, метелью и ветром до 20−22 м/с в ближайшие два дня ожидается в Ненецком автономном округе.

«Заметные дожди, сильные, прогнозируются в Калужской, Воронежской областях, в Крыму, Ростовской области, Краснодарском крае они будут ещё интенсивнее», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

В Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Чечне 27 и 28 октября ожидаются сильные осадки. 27 октября сильный снег, гололёд, метель и ветер до 15−18 м/с «порадуют» жителей Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, европейскую часть России до середины декабря в связи с предзимьем ожидает переменчивый характер погоды, к зиме она станет более устойчивой.

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