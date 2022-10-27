Берлин, 27 октября, 2022, 04:02 — ИА Регнум. Все страны Евросоюза должны быть готовы отказаться от поставок российского газа, заявил глава минфина Германии Кристиан Линднер в интервью газете Nikkei.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Все в Европе должны быть готовы обойтись без российского газа», — заявил он.

Линднер уточнил, что не одобряет газовое эмбарго против России. В связи с этим он считает, что ЕС должен отказаться от поставок российских энергоносителей добровольно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что европейские страны приняли ряд важных шагов для подготовки к зиме. По его словам, ряд стран ЕС начал закупать газ у Соединенных Штатов, отказавшись от российских поставок.