Берлин, , 04:00 — REGNUM Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала власти Швейцарии организовать поставки Киеву боеприпасов к немецким зенитным установкам Gepard, ранее переданным Берлином киевскому режиму, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на соответствующее письмо.

Германия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Документ адресован главе швейцарского оборонного ведомства Виоле Амхерд. Швейцария не может поставлять ВСУ вооружения, постольку соблюдает политику «нейтралитета». Ламбрехт утверждает, что киевские боевики якобы используют Gepard в основном для защиты своей критической инфраструктуры, включая морские порты.

По словам немецкого министра, наличие такого вооружения у ВСУ позволит обеспечить дальнейший вывоз продовольствия с территории бывш. УССР. Она добавила, что Германии и Швейцарии нужно «обязательно выполнить» запрос киевского режима о проставках боеприпасов для систем Gepard.

Как передавало ИА REGNUM, 27 октября министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что поставки Киеву танков и другого вооружения следует согласовать с НАТО и Вашингтоном.

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