Берлин, 27 октября, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала власти Швейцарии организовать поставки Киеву боеприпасов к немецким зенитным установкам Gepard, ранее переданным Берлином киевскому режиму, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на соответствующее письмо.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

Документ адресован главе швейцарского оборонного ведомства Виоле Амхерд. Швейцария не может поставлять ВСУ вооружения, постольку соблюдает политику «нейтралитета». Ламбрехт утверждает, что киевские боевики якобы используют Gepard в основном для защиты своей критической инфраструктуры, включая морские порты.

По словам немецкого министра, наличие такого вооружения у ВСУ позволит обеспечить дальнейший вывоз продовольствия с территории бывш. УССР. Она добавила, что Германии и Швейцарии нужно «обязательно выполнить» запрос киевского режима о поставках боеприпасов для систем Gepard.

Как передавало ИА REGNUM, 27 октября министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что поставки Киеву танков и другого вооружения следует согласовать с НАТО и Вашингтоном.