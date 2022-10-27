Вашингтон, , 03:50 — REGNUM Европа предприняла ряд важных шагов, чтобы пережить предстоящую зиму, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе конференции в Вашингтоне.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«По моей оценке, европейцы предприняли очень важные шаги, чтобы убедиться, что они смогут пережить зиму в хорошей форме», — заявил он.

По словам госсекретаря США, Европе удалось заполнить свои хранилища для энергоносителей, а также предпринять ряд шагов по сокращению спроса на топливо. Также Блинкен отметил, что Европа стала закупать энергоносители у Соединенных Штатов взамен российских.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ уже якобы преодолела зависимость от российского газа. По его словам, Германии удалось снизить потребление голубого топлива на 15%.