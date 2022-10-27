Жуковский, Московская область, , 03:44 — REGNUM В арбитраж Московской области поступил иск о несостоятельности, который адресован одному из старейших предприятий региона, — ОАО «Жуковский машиностроительный завод». Исковое заявление к производству ещё не принято, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск в базу суда поступил 25 октября 2022 года. Истцом выступает челябинское АО «Автомобильный завод «Урал», заявившее долг в размере 36 963 034,92 рубля. Ранее завод «Урал» уведомил о планах подать банкротный иск в соответствующем реестре. Помимо этого, через пять дней после того в том же реестре появилось схожее сообщение ещё одного кредитора подмосковного завода — ООО «СИЛ».

Завод «Урал» в 2021 году также обнародовал сообщение о планах подать банкротный иск к ЖМЗ, уточнив, что долг составляет более 20,5 млн рублей.

В ЕГРЮЛ завод-ответчик зарегистрирован с 1993 года, но ведёт свою историю с октября 1939 года. Предприятие выпускает аэродромную спецтехнику, газовое отопительное, газорегуляторное оборудование и жестяные евробанки для химической и лакокрасочной промышленности. По итогам 2021 года выручка ОАО составила 1,1 млрд рублей при чистой прибыли — 335 тыс. рублей. Акционером с долей более 98% на июнь 2022 года является директор завода — Андрей Харанжук.

Напомним, ранее банкротный иск получило и одно из старейших предприятий России по производство алкоголя — АО «Московский завод «Кристалл».