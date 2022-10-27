27 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова председателя комиссии Парламентского собрания Союза России и Белоруссии по безопасности и обороне о том, что наши страны могут совместно разработать модельный закон о недопущении внешнего вмешательства через иностранное финансирование некоммерческих организаций.

Артур Савин, , 10:13 — REGNUM Заявление председателя комиссии Парламентского собрания Союза России и Белоруссии по безопасности и обороне Олега Белоконева о том, что наши страны могут совместно разработать модельный закон о недопущении внешнего вмешательства через иностранное финансирование некоммерческих организаций, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 27 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Союзное государство Иван Шилов © ИА REGNUM

"Я, как белорус, только за!» — написал Валера Т.

Многие пользователи считают, что Россия и Белоруссия просто обязаны совместно работать над разработкой такого закона, поскольку Запад только и делает, что ищет возможности развалить наши страны изнутри, используя свои многочисленные некоммерческие организации, продвигающие точку зрения США и Европы.

«Жаль, что такого закона не было раньше. Нельзя позволять иностранным некоммерческим организациям и дальше пытаться устроить цветные революции в странах СНГ», — призывает Вероника З.

«Просто уже задолбало, что лезут всякие в те дела, которые вообще никого не касаются. Плохо, что не приняли такой закон ранее», — пишет Анастасия Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия и Белоруссия — две самодостаточные страны, и им не нужно никакое влияние со стороны Запада. Граждане уверены, что наше союзное государство способно само решать свои вопросы, без участия в этом иностранцев.

«Будет круто, если наши страны смогут разработать меры по предотвращению внешнего вмешательства», — отметила Вероника Н.

«Нам нужно строить свою политику, без всяких внешних вмешательств», — указывает Полина П.

Часть людей пишет, что иностранное влияние, осуществляемое через различные НКО, уже многократно приводило к цветным революциям в различных странах, что не шло на пользу таким государствам.

Николае Вермонт. Шпион (фрагмент). 1914

«Следует приравнять умышленную информационно-подрывную деятельность со стороны НКО и прочих лиц, получающих финансирование из-за рубежа (если факт реально доказан), к работе на иностранные спецслужбы либо государства с угрозой национальной безопасности Российской Федерации с наказанием от 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — требует пользователь «Русский код».

Ряд пользователей указывает на то, что помимо НКО у нашего врага есть и другая очень мощная мина, заложенная под наше государство, — агенты влияния внутри российской власти.

«А чего его искать-то, влияние это иностранное? Посмотрели на двойное гражданство у чиновников и их семей, ну и всё», — поделился своим мнением Алексей Г.

«Законы писаны вилами по воде! Воровство, кумовство и тотальная коррупция — вот где заострить нужно всё внимание!» — считает Михаэль В.

«Ну вообще это полезный закон. С другой стороны, главное — не переборщить, иначе в Европе вскроются, если Россия закроется», — пишет Вадим З.

«Законы, препятствующие иностранному влиянию в наших союзных странах, — дело правильное, но главное — сделать так, чтобы в первую очередь мы избавились от внутренних врагов, которые будут использовать репрессивный аппарат в своих целях», — указывает Павел И.

Напомним, 26 октября председатель комиссии Парламентского собрания Союза России и Белоруссии по безопасности и обороне Олег Белоконев заявил журналистам о том, что наши страны могут совместно разработать модельный закон о недопущении внешнего вмешательства через иностранное финансирование некоммерческих организаций.