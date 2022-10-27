Токио, , 03:38 — REGNUM Поставки киевскому режиму танков и другого вооружения необходимо согласовывать в рамках североатлантического альянса НАТО. Об этом министр финансов Германии Кристиан Линднер заявила в опубликованном 27 октября интервью японской газете Nikkei.

Немецкий танк Leopard 2 A5 Bundeswehr-Fotos

Кристиан Линднер «Всё должно быть согласовано в рамках НАТО, в частности, с США».

Напомним, Киев неоднократно требовал от Берлина передать ему танки Leopard 2, на что получал неизменный отказ. Передачу киевским нацистам этих танков в Германии поддерживаю «зелёные» и либералы.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти Германии без координации с партнёрами не намерены поставлять киевскому режиму вооружение западного производства, в том числе танки Leopard 2.

Читайте ранее в этом сюжете: Канцлер Германии отказал Киеву в предоставлении танков Leopard 2

Читайте развитие сюжета: Германия призвала Швейцарию отказаться от нейтралитета