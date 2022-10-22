Токио, 27 октября, 2022, 03:38 — ИА Регнум. Поставки киевскому режиму танков и другого вооружения необходимо согласовывать в рамках Североатлантического альянса (НАТО). Об этом министр финансов Германии Кристиан Линднер заявила в опубликованном 27 октября интервью японской газете Nikkei.

Bundeswehr-Fotos Немецкий танк Leopard 2 A5

Кристиан Линднер «Всё должно быть согласовано в рамках НАТО, в частности, с США».

Напомним, Киев неоднократно требовал от Берлина передать ему танки Leopard 2, на что получал неизменный отказ. Передачу киевским нацистам этих танков в Германии поддерживают «зелёные» и либералы.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти Германии без координации с партнёрами не намерены поставлять киевскому режиму вооружение западного производства, в том числе танки Leopard 2.