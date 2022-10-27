* ИГ — запрещённая в России организация

Шираз, Иран, 27 октября, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявила, что совершила нападение на шиитский храм Шах-Черах в иранском городе Шираз, где погибли 15 человек, сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Власти Ирана пообещали найти и наказать организаторов атаки.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что в результате нападения на храм Шах-Черах погибли 13 человек и еще 21 пострадал. Атаку совершил один террорист.

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