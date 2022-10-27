Вашингтон, , 03:34 — REGNUM Рекордсменом по времени, проведённом на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином среди всех мировых лидеров назвал себя президент США Джозеф Байден. Об этом 26 октября сказано в распространённом сообщении пресс-службы Белого дома.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я провел больше времени с Си Цзиньпином, чем любой другой мировой лидер — 78 часов, только он и я», — уточнил Байден.

При этом президент США пояснил, что часть из указанных им 78 часов переговоров состоялась в период его работы на должности вице-президента США. Кроме того, Байден добавил, что он несёт личную ответственность за управление возросшей конкуренцией между Вашингтоном и Пекином и напряжённостью во взаимоотношениях.

По словам Байдена, для США важно поддерживать своё военное превосходство, при этом давая понять, что конфликт Вашингтон не ищет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белом доме опровергли информацию о якобы сорвавшейся договорённости по добыче нефти между США и Саудовской Аравией.

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