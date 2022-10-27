Москва, , 03:25 — REGNUM Технической экспертизой информационных систем Москвы займётся та же компания, которая получила схожий контракт два года назад, — АО «Ланит». По итогам соответствующего тендера из двух участников департамент информационных технологий правительства выбрал АО. Контракт на более чем 1 млрд рублей числится в стадии подписания поставщиком, передаёт ИА REGNUM.

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Цена контракта составит 1 114 530 986 рублей против 1 125 788 982 рублей начальной цены. Работы, финансируемые из бюджета столицы, подрядчик должен выполнить за 740 календарных дней. Контрактом предполагается десять этапов.

В ЕГРЮЛ АО «Ланит» зарегистрировано с 1993 года, являлось исполнителем более 1,2 тыс. госконтрактов. По данным базы «Контур. Фокус», акционером числится Филипп Генс.