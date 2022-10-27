Кампала, 27 октября, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Дополнительное лечебное учреждение для борьбы с лихорадкой Эбола появится в угандийской столице Кампалле, заявила 26 октября журналистам министр здравоохранения Уганды Джейн Рут Асенг.

Эпидемия лихорадки Эбола

Новый центр начнет работу на базе спортивной площадки в районе Мулаго. По словам министра, в стране уже работают пять подобных объектов. Она уточнила, что в Уганде зарегистрировано 109 случаев заболевания лихорадкой Эбола. При этом 30 пациентов скончались.

Асенг добавила, что 15 из подтвержденных фактов заболевания относились к медицинским работникам. Из них умерли шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября министерство информации Уганды объявило, что вспышка лихорадки Эбола в стране находится под контролем и ее распространение должно закончиться к концу 2022 года.