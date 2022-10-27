Никосия, 27 октября, 2022, 03:17 — ИА Регнум. В исключительной экономической зоне Кипра 3 ноября пройдут многонациональные военные учения Nemesis 2022. Об этом 26 октября сообщает Объединённый координационно-спасательный центр в Ларнаке.

U.S. Navy Вертолёт ВВС Кипра

Как следует из заявления, в учениях ВМС и ВВС у берегов Кипра примут участие «фрегаты и вертолёты» Кипра, Греции, США, Великобритании, Франции, Италии, Израиля и Египта. За проведением манёвров будут наблюдать министр обороны Кипра Хараламбос Петридис и послы участвующих в них стран.

Кипр в условиях обострения ситуации в регионе Восточного Средиземноморья на фоне возросших амбиций Анкары регулярно проводит учения с участием многих из перечисленных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, Кипр обеспокоен работой миротворческой миссией ООН на острове, так как она разрешила турецкой стороне начать благоустройство спортивного объекта в буферной зоне.

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