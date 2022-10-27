Донецк, 27 октября, 2022, 03:13 — ИА Регнум. Пожар, вызванный ударом киевских боевиков по железнодорожной станции в городе Шахтёрске в ДНР был ликвидирован. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба МЧС ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Снаярды ВСУ попали в цистерны с горючим, которые загорелись, пожару был присвоен третий уровень сложности. Огонь быстро распространялся и охватил здание станции, а также несколько близлежащих зданий. Тушение пожара осложнялось удаленностью источников воды: для тушения пожара спасателям приходилось прокладывать рукавные линии на сотни метров. На месте пожара от МЧС был задействован 101 человек личного состава и 25 единиц техники, включая пожарный поезд.

Локализация пожара была объявлена в 00:48 мск, сотрудникам МЧС удалось предотвратить возгорание ещё 42 цистерн с горючим, а также угрозу взрыва и распространение огня на жилые застройки.

В 02:19 мск пожар был ликвидирован. Пострадавших в результате пожара нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обследовании спасателями МЧС ДНР зданий, находящихся рядом с ж/д станцией, где произошёл пожар. Пострадавших в зданиях обнаружено не было.