Нью-Йорк, США, , 03:11 — REGNUM Иран ожидает от Совбеза ООН осуждения терактов, произошедших в стране 26 октября, заявил постпред Исламской Республики при организации Амида Саида Иравани в ходе заседания.

Флаг Ирана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Это отвратительные террористические атаки на гражданских лиц, в том числе, женщин и детей. Иран осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях как угрозу международному миру и безопасности. Мы ожидаем, что Совет Безопасности осудит явно и уверенно это отвратительное преступление», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября террористы совершили нападение в мавзолее Шах-Черах в иранском Ширазе. В результате нападения погибли не менее 13 человек, еще десятки получили ранения различной степени тяжести. По данным агентства Reuters, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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