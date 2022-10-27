Москва, 27 октября, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Кредитор обратился с банкротным иском к АО «Хоневелл» из дивизиона американской корпорации Honeywell, которая среди прочего поставляет двигатели для танков Abrams, направляемых США киевскому режиму. Арбитраж Москвы оставил иск без движения до 25 ноября 2022 года, дав время на устранение недочётов, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск ООО «НПФ «Специальные промышленные технологии» в базе арбитража зарегистрирован 20 октября 2022 года. Позднее дело принял судья Фролов. Детали спора не раскрывались.

Между тем к АО только в октябре 2022 года было подано с десяток финансовых исков.

В базе «Контур. Фокус» последним раскрытым акционером АО «Хоневелл» выступала американская корпорация «Хоневелл Инк». На сайте корпорации уточняется, что среди прочего она производит двигатели для танков Abrams, имеет соглашения о поставках продукции для вооруженных сил Польши и Австралии. Весомая доля доходов компании получена от военных заказов. А АО было поставщиком почти 70 госконтрактов, в том числе на обслуживание систем автоматизации и диспетчеризации в больницах и учебных заведениях регионов РФ.

Напомним, в марте 2022 года Honeywell, которая также занимается разработками в области аэрокосмического оборудования, заявила о приостановке своей работы на территории России и Белоруссии.

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