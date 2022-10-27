27 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова президента РФ о том, что США используют территорию бывшей УССР в качестве тарана против России.

Елизавета Коробова, , 10:08 — REGNUM Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что территория бывшей УССР стала инструментом внешней политики Соединённых Штатов Америки, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 27 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Киевский террористичекий режим Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Чего они добиваются — те, кто это делает, — мы видим на примере [территории бывш. УССР], ставшей инструментом американской внешней политики. Страна практически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что США используют киевский неонацистский режим «как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, ну и против ОДКБ и СНГ в целом». Путин уверен, что Вашингтон и его союзники не прекратят попыток устроить цветные революции, разжечь экстремистские и националистические настроения, что прямо угрожает всем странам СНГ.

«Киевский неонацистский режим — это агрессивная западная колония. Путин попал прямо в точку», — считает Rotabler S.

Многие пользователи оказались полностью солидарны с президентом России в оценке того, кем на самом деле является Киев для Америки.

«[Территория бывш. УССР] — жёвто-блакитная прокладка для Америки. Попользуются и выкинут», — уверен Руслан Г.

Киевские полицаи Mvs.gov.ua

«США используют… далее можно подставить любое название страны, не промахнётесь», — подметил Вячеслав С.

Некоторые комментаторы нашли странным то, что российский лидер сказал столь очевидную вещь, о которой и так знают все здравомыслящие люди.

«Это разве новость для кого-то? Само собой, что [территорию бывш. УССР] как рычаг против России используют просто», — указывает Анастасия Б.

Часть людей задалась вопросом о том, что же стало причиной того, что территория бывшей УССР, на которой десятки лет жил братский русскому народ, вдруг в одночасье стала плацдармом США по агрессии против Российской Федерации.

«А кто этот «таран» к границам подпустил, не забыли сказать? А также по чьей вине у нас за год границы с НАТО почти удвоились?» — интересуется Анна К.

«Со своей стороны они правильно, совершенно логично действуют. Чужими руками жар загребать легче», — отметил Владислав С.

«Будь я на месте США, то я бы поступал точно так же. Если Россия позволяет НАТО приближаться к своим границам, то с чего бы мне вдруг этого не сделать? Всё правильно», — поделился своим мнением Павел И.

Ряд пользователей указывает на то, что нельзя снимать ответственность с тех лиц, которые допустили, что Киев стал врагом Москве.

«30 лет назад Россия отвернулась от [территории бывш. УССР] и оставила её. Киев подобрали, дали денег, снарядили, вооружили и теперь диктуют ему свои интересы. Кто в этой ситуации был неправ?» — интересуется Никита А.

«Тем не менее наши власти постоянно заявляют о каких-то переговорах с Киевом. Это каким расстройством психики объясняется? О чём договариваться с тараном в руках Запада?» — спрашивает Edgar H.

Напомним, 26 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в ходе своего выступления перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран Содружества Независимых Государств (СНГ) о том, что территория бывшей УССР стала инструментом внешней политики Соединённых Штатов Америки.