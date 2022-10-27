Нью-Йорк, США, , 02:59 — REGNUM Мировому сообществу не следует спекулировать на возможности проведения ядерных испытаний в КНДР, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе беседы с журналистами.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Давайте решать проблемы по мере поступления. Я не хотел бы спекулировать до того, как что-либо произойдет», — заявил он.

Небензя отметил, что перспективы проведения испытаний ядерного оружия со стороны Пхеньяном «не очень приветствуются». Однако он не стал давать прогнозы, будут ли введены в этом случае новые санкции Совбеза ООН против Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, с весны 2022 года США и Южная Корея заявляют о подготовке ядерных испытаний со стороны КНДР. В октябре эксперты этих стран заявили, что Пхеньян уже завершил все приготовления на полигоне Пхунгери, где якобы могут пройти испытания ядерного оружия.