Вашингтон, 27 октября, 2022, 02:56 — ИА Регнум. Информация о нарушении Саудовской Аравией ранее достигнутой договорённости с США об увеличении добычи нефти, появившаяся в ряде СМИ, является сфальсифицированной. Такое заявление сделала 26 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в интервью телеканалу CNN.

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«Мы считаем, что эта публикация была частично сфальсифицирована и в нее были внесены некоторые изменения», — пояснила Жан-Пьер.

По данным издания New York Times, Белый дом был крайне удивлён, когда ОПЕК+ приняла решение, противоположное достигнутым с США договорённостям об увеличении нефтедобычи в период с сентября по декабрь.

При этом по словам Жан-Пьер, в Белом доме ясно дали понять, что поездка президента США Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию в июле «не была посвящена нефти». Пресс-секретарь Белого дома указала, что визит Байдена подчёркивал «критическое значение» Ближнего Востока.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдул-Азиза ибн Салмана, страна решила быть «более зрелой» в размолвке с США из-за сокращения нефтедобычи.