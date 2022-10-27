Рим, , 02:54 — REGNUM Финансовая гвардия Италии, входящая в состав министерства экономики страны, начала расследование против американской компании Pfizer, которую подозревают в неуплате в итальянский бюджет налогов на общую сумму более €1,2 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

Власти считают, что в период с 2017 по 2019 год фирма могла вывести из республики часть прибыли, чтобы уклониться от налоговых отчислений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление генерального прокурора ЕС (EPPO) приступило к расследованию относительно закупки Евросоюзом вакцин от коронавирусной инфекции. Дело касается контактов руководства Pfizer с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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