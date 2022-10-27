27 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили удары Вооружённых сил России по нефтехранилищу нацистов в Днепропетровской области.

Светлана Рыбина, , 10:05 — REGNUM Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что Вооружённые силы России нанесли удары по объектам инфраструктуры связи и снабжения ВСУ, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 27 октября в социальной сети «ВКонтакте».

БПЛА Герань 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В районе населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен узел связи [киевской] группировки войск. В районе города Днепропетровска уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск в Донбассе», — сообщили в Минобороны РФ.

«На санках теперь будут кататься», — пишет Валентин С.

Многие пользователи обрадовались таким успехам Вооружённых сил России на фронте. Граждане считают, что без подвоза топлива вся техника нацистов встанет и киевским боевикам придётся воевать лишь на своих двоих.

«Гужевые повозки — новый тренд в среде ВСУ», — отмечает Марат П.

«Хорошая работа! Думаю, это больно ударит по снабжению их войск», — считает Евгения Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что хотят видеть картину, в которой киевский режим полностью лишился топлива, чтобы нацистские танки больше не могли ездить. Граждане уверены, что именно такие удары Вооружённых сил России наносят самый сильный ущерб ВСУ, ослабляя киевскую армию и подавляя её наступательный потенциал.

«Нечего этим вэсэушникам ещё свою технику заправлять! Хватит! То, что уничтожили, — это так правильно! Мы только поддерживаем!» — написала Нина П.

«Отлично, молодцы! Такие удары нам нужны. Это объекты повышенной важности для ВСУ, уничтожая которые мы ослабляем их сразу в несколько раз», — отметил Вадим З.

«Именно по таким местам и нужно ударять, лишая их всех ресурсов, — по складам, по нефтехранилищам и прочем. Пешком только остаётся им бегать, нечем больше боевые свои машины заправлять», — поделилась своим мнением Эмилия К.

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Часть людей полагает, что чем быстрее Киев лишится топлива, тем быстрее российская армия перейдёт от обороны к активным наступательным действиям.

«Такими способами будет ой как не сладко ВСУ, и они будут получать по заслугам ещё сильнее», — уверена Изяслава Б.

«У ВСУ дела всё хуже и хуже. Вот в который раз уже убеждаюсь в том, что, если бы не Запад, давно бы уже от них ничего не осталось», — подметил Демьян С.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия не пришла на территорию бывшей УССР, чтобы вогнать местных жителей в каменный век, она проводит демилитаризацию и денацификацию, что подразумевает в том числе и снижение военного потенциала противника путём уничтожения его нефтехранилищ.

«Ещё одно доказательство того, что Россию не интересует гражданская инфраструктура, она наносит удары по объектам, которые обслуживают нацистскую армию», — указывает Светлана М.

«Так держать! Надо и дальше продолжать в том же духе: необходимо бить по центрам принятия решений, складам оружия, топлива, железнодорожным развязкам», — пишет Нина С.

Напомним, 26 октября Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что Вооружённые силы России нанесли удары по объектам инфраструктуры связи и снабжения ВСУ.