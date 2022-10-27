Пекин, , 02:30 — REGNUM В Китае успешно прошли первые лётные испытания тяжёлого грузового многоцелевого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолётной схемы Twin-Tailed Scorpion D, грузоподъёмность которого составляет 1,5 тонны. Об этом 26 октября сообщает газета «Хуаньцю Шибао».

Груз Иван Шилов © ИА REGNUM

Первый испытательный полёт четырёхмоторного гиганта в мире БПЛА, размах крыльев которого достигает 20 м, длина фюзеляжа — 10,5 м, высота — 3,1 м, а максимальная взлётная масса - 4,35 тонны, проходил на аэродроме Цзыгун (провинция Сычуань) и длился 18 минут.

Отмечается, что погрузку в грузовой отсек, имеющий объём пять кубических метров, облегчают две грузовые двери.

Создателем БПЛА является китайская компания Sichuan Tengden Sci-Tech Innovation. Аппарат планируется представить на Международном авиасалоне Airshow China, который с 8 по 13 ноября состоится в Чжухае (провинция Гуандун).

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