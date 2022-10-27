Париж, , 02:23 — REGNUM Соединенные Штаты могут утратить контроль над Европой в случае успешного завершения Россией специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР, заявила глава французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос в журнале Valeurs Actuelles.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Победа России была бы очень неприятна для Вашингтона, который рискует геополитически «потерять» послушную, но ослабленную и раздробленную Европу. Запад находится в трудном положении и поэтому должен выбраться из него живым», — заявила она.

Галактерос добавила, что не верит в военное поражение России. При этом, считает эксперт, Евросоюз сделал роковую ошибку, сделав ставку на поддержку вооружениями киевского режима. Также Галактерос считает, что европейские страны не понимают, что Вашингтон их использует в качестве средства для противостояния России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская газета The Washington Post заявила, что Евросоюз опасается утраты единства Запада в вопросе поставок вооружений киевским нацистам. Опасения ЕС связаны с возможной победой Республиканской партии США на выборах в конгресс в ноябре.