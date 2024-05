Вашингтон, 27 октября, 2022, 02:19 — ИА Регнум. Впечатлениями от посещения штаб-квартиры компании Twitter, которую он намерен приобрести, поделился американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск 26 октября на странице в своём микроблоге.

Trevor cokley Илон Маск

«Встречаюсь со множеством классных людей сегодня в Twitter», — написал Маск в социальной сети.

Напомним, Маск планирует завершить сделку по приобретению компании Twitter, которой принадлежит одноименная соцсеть, 28 октября. При этом ряд СМИ сообщил, что после заключения сделки Маск якобы намерен уволить до 75% персонала компании, в которой работает около 7,5 тыс. человек. Позднее руководство Twitter призвало сотрудников не верить слухам о массовых сокращениях после покупки компании Маском.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Илон Маск посетил офис компании Twitter, которую он собрался приобрести, с раковиной для умывания в руках. Таким образом Маск воссоздал некогда популярный мем, в котором призыв осознать некую мысль сопровождался картинкой с раковиной из-за созвучия фраз на английском «осознать что-то» (let that sink in) и «впустить раковину».