Ижевск, 27 октября, 2022, 02:16 — ИА Регнум. Малопургинским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении смерти внуку по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Алексей Колчин ИА REGNUM Поле

Судом и следствием установлено, что в августе 2022 года пожилой мужчина посадил ребенка в кабину трактора, при этом не закрыв окно. Также кабина не была оснащена пассажирским креслом. При движении трактора маленький ребёнок выпал из окна и попал под косилку и прицеп.

От полученных травм мальчик скончался на месте. Мужчине назначили наказание в виде одного года лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии было возбуждено уголовное дело по факту гибели четырехлетнего ребенка, выпавшего из окна трактора. Трагедия произошла в поле у деревни Михайловское.