Вашингтон, 27 октября, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Европейские страны столкнулись с проблемами в поставках энергоресурсов, и их ждут «тяжелые» зимние месяцы, а следующая зима, «вероятно, будет еще тяжелее», заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в ходе международной министерской встречи в Вашингтоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мёрзнет

В связи с этим глава организации призвал Германию и Бельгию пока не пересматривать свою политику в сфере применения ядерной энергии, поскольку, как он считает, использование мирного атома вновь станет актуальным.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября Фатих Бирол заявил, что Россию якобы навсегда вытеснили с европейского рынка нефти и газа. Он также считает, что в будущем страна будто бы столкнется с падением добычи энергоносителей.