Красноярск, , 02:09 — REGNUM В четверг, 27 октября, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Осенние ранетки Андрей Никитин © ИА REGNUM

В 6:00 на Театральной площади было −3 °C.

Ночью с 26 на 27 октября ожидается до +1… +3 °C, облачно, временами небольшие осадки.

Скорость ветра южной четверти 2−7 м/с. Давление — 740 (-1) мм рт. ст.

В пятницу, 28 октября, в Красноярске до +4… +7 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −2… +2 °C, переменная облачность, небольшой кратковременный снег.

В субботу, 29 октября, в Красноярске ожидается до +2… +3 °C днём и до −3… +1 °C ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 27 октября на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра до 15−20 м/с. На севере центральных районов Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах местами гололедица.

27−28 октября в горных районах Хакасии возможен сход единичных снежных лавин.

Читайте также: Четыре красноярских города на несколько дней накрыло «чёрным небом»