27 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова командующего вооружёнными силами Литвы Вальдемараса Рупшиса, о том, что не стоит отправлять на территорию бывшей УССР имеющиеся в распоряжении Вильнюса гаубицы PzH 2000 и системы противовоздушной обороны NASAMS.

Артур Савин, , 10:09 — REGNUM Информация, согласно которой командующий вооружёнными силами Литвы Вальдемарас Рупшис призвал не отправлять на территорию бывшей УССР имеющиеся в распоряжении Вильнюса гаубицы PzH 2000 и системы противовоздушной обороны NASAMS, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 27 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«У меня должны быть инструменты. Мы не можем выполнять военные задачи без достаточных мощностей», — заявил Рупшис.

Со слов командующего вооружёнными силами прибалтийской республики, Литве самой нужно это вооружение. Рупшис считает, что передача Киеву оружия лишит его государство «недавних достижений в военной сфере».

«Зачем использовать слова «Литва» и «достижения в военной сфере» в одном предложении?» — написала Софья П.

Многие пользователи считают произошедшее настоящим предательством со стороны Литвы, которая отказалась поставлять оружие Киеву, хотя на голубом глазу уверяла, что сделает всё, что необходимо, для помощи своим нацистским дружкам.

«Мощный бросок банки шпрот Киеву в спину от Литвы. До этого были кактусы в спину и бутылка Текилы в киевскую башню от Мексики. Доколе?!» — с издёвкой вопрошает Роман Ч.

«Ну вот и Восточная Европа начала сыпаться в своей помощи, уже не так охотно помогают своим друзьям-нацистам», — указывает Филимон Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что верхушка Литвы всё-таки начала осознавать, что остаётся, по сути, голой и беззащитной, если передаёт Киеву всё своё вооружение. С точки зрения литовского командующего, поставки следует прекратить, и это очень разумный шаг.

«До Литвы дошло, что ли, что США их просто используют как пешек для достижения своих целей?» — задаётся вопросом Ольга Г.

«Литва поняла, что всё, что она делала, приносит вред только им? Надеюсь, что да и что США помогать им не собираются. В случае чего полагаться будут только на себя», — пишет Демьян С.

ЗРК NASAMS Soldatnytt

«До Литвы прекрасно это и раньше доходило, но это не значит, что им не надо выполнять американский заказ», — отметил Авксентий Б.

Часть людей удивилась фразе, брошенной Рупшисом, относительно того, что у Литвы якобы имеются в распоряжении «недавние достижения в военной сфере». Граждане даже представить не могут, что там такое могли изобрести литовцы.

«А какие у Литвы недавние достижения в военной сфере? Рыбу глушили динамитом?» — спрашивает Мурат З.

«Какие там могут быть достижения в стране с 2,5 миллиона населения. Оборону они точно не развивали, а просто закупали», — подметила Юлия Г.

Нашлись и те, кто подозревает, что командующий вооружёнными силами Литвы лукавит: прибалтийская республика не может ничего дать Киеву, поскольку неё у самой ничего уже по факту нет.

«Не отказалась, а просто не смогла, потому что ничего у Литвы больше не осталось», — считает Влад М.

Напомним, 26 октября издание LRT опубликовало материал, согласно которому командующий вооружёнными силами Литвы Вальдемарас Рупшис призвал не отправлять на территорию бывшей УССР имеющиеся в распоряжении Вильнюса гаубицы PzH 2000 и системы противовоздушной обороны NASAMS.