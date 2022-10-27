Мехико, , 01:55 — REGNUM Мексика подала официальную заявку на проведение в стране в 2036 году летних Олимпийских игр. Об этом со ссылкой на внешнеполитическое ведомство республики 26 октября сообщает агентство Reuters.

Болельщики из Мексики Алексей Колчин © ИА REGNUM

министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард «Мы считаем себя успешной и амбициозной страной… Мы единственная страна, которая стала хозяйкой трёх чемпионатов мира по футболу, мы энергичная страна с одной из лучших экономик в мире».

По словам главы МИД Мексики Марсело Эбрарда, 30 ноября будет официально представлен комитет по продвижению мексиканской заявки на проведение Олимпиады.

Напомним, в столице Мексики Мехико в октябре 1968 года проходили XIX летние Олимпийские игры — единственная олимпиада, которую принимала Мексика. Очередная летняя Олимпиада будет проводиться в 2024 году в Париже.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Сеула обсудил с главой МОК заявку на проведение ОИ-2036