Мехико, 27 октября 2022, 01:55 — REGNUM Мексика подала официальную заявку на проведение в стране в 2036 году летних Олимпийских игр. Об этом со ссылкой на внешнеполитическое ведомство республики 26 октября сообщает агентство Reuters.
По словам главы МИД Мексики Марсело Эбрарда, 30 ноября будет официально представлен комитет по продвижению мексиканской заявки на проведение Олимпиады.
Напомним, в столице Мексики Мехико в октябре 1968 года проходили XIX летние Олимпийские игры — единственная олимпиада, которую принимала Мексика. Очередная летняя Олимпиада будет проводиться в 2024 году в Париже.
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