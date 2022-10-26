Мехико, 27 октября, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Мексика подала официальную заявку на проведение в стране в 2036 году летних Олимпийских игр. Об этом со ссылкой на внешнеполитическое ведомство республики 26 октября сообщает агентство Reuters.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики из Мексики

министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард «Мы считаем себя успешной и амбициозной страной… Мы единственная страна, которая стала хозяйкой трёх чемпионатов мира по футболу, мы энергичная страна с одной из лучших экономик в мире».

По словам главы МИД Мексики Марсело Эбрарда, 30 ноября будет официально представлен комитет по продвижению мексиканской заявки на проведение Олимпиады.

Напомним, в столице Мексики Мехико в октябре 1968 года проходили XIX летние Олимпийские игры — единственная Олимпиада, которую принимала Мексика. Очередная летняя Олимпиада будет проводиться в 2024 году в Париже.