Сан-Франциско, США, , 01:53 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск посетил штаб-квартиру компании Twitter, которую он планирует приобрести в ближайшее время. Соответствующая видеозапись была опубликована в его микроблоге.

Илон Маск Ministério Das Comunicações

В офис миллиардер вошел с раковиной в руках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что сделка о покупке Twitter Илоном Маском может быть завершена уже 28 октября. Сам бизнесмен предупредил, что после приобретения компании собирается уволить 75% ее сотрудников.

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