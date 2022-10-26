Сан-Франциско, США, 27 октября, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск посетил штаб-квартиру компании Twitter, которую он планирует приобрести в ближайшее время. Соответствующая видеозапись была опубликована в его микроблоге.

Ministério Das Comunicações Илон Маск

В офис миллиардер вошел с раковиной в руках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что сделка о покупке Twitter Илоном Маском может быть завершена уже 28 октября. Сам бизнесмен предупредил, что после приобретения компании собирается уволить 75% её сотрудников.