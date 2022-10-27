Елизавета Коробова, 27 октября 2022, 10:15 — REGNUM Информация, согласно которой законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не содержит практически никаких ограничений на размещение военных баз или оружия массового уничтожения на территории страны, стал поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 27 октября в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО
НАТО
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пора, значит, и нам на Кубу возвращаться», — считает Сергей Н.

Многие пользователи отмечают, что такие новости в очередной раз доказывают, что Россия поступила правильно, начав специальную военную операцию на территории бывшей УССР для того, чтобы не подпустить Североатлантический альянс к своим границам.

«А потом говорят, что у России не было причин для беспокойства о собственной безопасности», — указывает Платон Б.

Некоторые комментаторы сомневаются, что народ Финляндии горит желанием стать ядерным полигоном НАТО.

«А что, кто-то разве угрожал Финляндии? Или они опять решили что-то оттяпать от России? Забыли, видимо, как с ними гуманно обошлись в 1944 году. Лишнее доказательство того, что проявлять гуманизм в отношении нацистов — это себе дороже», — написал Андрей А.

«Два раза финнов жалели. Третьего раза не будет», — предупреждает Андрей Б.

«Думаю, финны явно не в восторге от такого решения!» — подметил Дмитрий С.

Часть людей полагает, что вслед за Киевом войну России объявит весь Североатлантический альянс, который уже вплотную подходит к российским границам.

«И кто теперь пикнет, что США чужими руками не пытаются ввергнуть мир в войну? Ведь на [территории бывш. УССР] война закончится рано или поздно, значит, следом начнётся война у финнов. Вот увидите», — предрекает Иван А.

«НАТО решили нам всеми силами подгадить. Запугать решили», — считает Лев М.

Солдат армии Финляндии
Солдат армии Финляндии
Marines.mil

Ряд пользователей считает, что альянс может сорвать себе спину, возложив на плечи слишком большую ответственность.

«НАТО не хватило того, что на [территории бывш. УССР] происходит? Решили самоликвидироваться за счёт расширения. За счёт расширения числа стран, в которых рецессия экономики», — написала Алёна Ш.

«Если НАТО посмеет разместить ядерное оружие у границ России, это приведет к началу третьей мировой войны», — поделилась своим мнением Вероника З.

«Пускай размещают, что хотят. Ответка просто сотрёт эти страны с карты, если что», — уверен Сергей С.

Нашлись и те, кто считает большим упущением руководства России, что Финляндия вновь становится угрозой для российской государственности.

«СССР нельзя было держать свое ядерное оружие на Кубе, а США спокойно себе разрешают держать своё ядерное оружие прямо на границе с Россией. Мда уж. Терпилоидно лицемерный мирок. США полностью разрушили экономику Кубы за одни только мысли о допуске оружия СССР, а Россия спокойно обеспечивает финнов и шведов энергоресурсами и прочими ништяками. Тут явно какой-то договорняк имеется. В чём суть защиты национальных интересов, если разместить ядерку США теперь смогут прямо у границы с Россией?» — спрашивает Радион Д.

Напомним, 27 октября газета Iltalehti опубликовала материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не содержит практически никаких ограничений на размещение военных баз или оружия массового уничтожения на территории страны.