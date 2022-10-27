27 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили вероятность того, что Финляндия после вступления в НАТО обзаведётся ядерным оружием.

Елизавета Коробова, , 10:15 — REGNUM Информация, согласно которой законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не содержит практически никаких ограничений на размещение военных баз или оружия массового уничтожения на территории страны, стал поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 27 октября в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пора, значит, и нам на Кубу возвращаться», — считает Сергей Н.

Многие пользователи отмечают, что такие новости в очередной раз доказывают, что Россия поступила правильно, начав специальную военную операцию на территории бывшей УССР для того, чтобы не подпустить Североатлантический альянс к своим границам.

«А потом говорят, что у России не было причин для беспокойства о собственной безопасности», — указывает Платон Б.

Некоторые комментаторы сомневаются, что народ Финляндии горит желанием стать ядерным полигоном НАТО.

«А что, кто-то разве угрожал Финляндии? Или они опять решили что-то оттяпать от России? Забыли, видимо, как с ними гуманно обошлись в 1944 году. Лишнее доказательство того, что проявлять гуманизм в отношении нацистов — это себе дороже», — написал Андрей А.

«Два раза финнов жалели. Третьего раза не будет», — предупреждает Андрей Б.

«Думаю, финны явно не в восторге от такого решения!» — подметил Дмитрий С.

Часть людей полагает, что вслед за Киевом войну России объявит весь Североатлантический альянс, который уже вплотную подходит к российским границам.

«И кто теперь пикнет, что США чужими руками не пытаются ввергнуть мир в войну? Ведь на [территории бывш. УССР] война закончится рано или поздно, значит, следом начнётся война у финнов. Вот увидите», — предрекает Иван А.

«НАТО решили нам всеми силами подгадить. Запугать решили», — считает Лев М.

Солдат армии Финляндии Marines.mil

Ряд пользователей считает, что альянс может сорвать себе спину, возложив на плечи слишком большую ответственность.

«НАТО не хватило того, что на [территории бывш. УССР] происходит? Решили самоликвидироваться за счёт расширения. За счёт расширения числа стран, в которых рецессия экономики», — написала Алёна Ш.

«Если НАТО посмеет разместить ядерное оружие у границ России, это приведет к началу третьей мировой войны», — поделилась своим мнением Вероника З.

«Пускай размещают, что хотят. Ответка просто сотрёт эти страны с карты, если что», — уверен Сергей С.

Нашлись и те, кто считает большим упущением руководства России, что Финляндия вновь становится угрозой для российской государственности.

«СССР нельзя было держать свое ядерное оружие на Кубе, а США спокойно себе разрешают держать своё ядерное оружие прямо на границе с Россией. Мда уж. Терпилоидно лицемерный мирок. США полностью разрушили экономику Кубы за одни только мысли о допуске оружия СССР, а Россия спокойно обеспечивает финнов и шведов энергоресурсами и прочими ништяками. Тут явно какой-то договорняк имеется. В чём суть защиты национальных интересов, если разместить ядерку США теперь смогут прямо у границы с Россией?» — спрашивает Радион Д.

Напомним, 27 октября газета Iltalehti опубликовала материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не содержит практически никаких ограничений на размещение военных баз или оружия массового уничтожения на территории страны.