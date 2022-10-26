Тегеран, 27 октября, 2022, 01:39 — ИА Регнум. Не менее 13 человек погибли в результате нападения в городе Шираз на юге Ирана, сообщает агентство Fars.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Сообщается, что нападение произошло в мечети возле мавзолея Шах-Черах. По предварительным данным, погибли не менее 13 человек, еще 21 получил ранения различной степени тяжести. При этом среди погибших — одна женщина и двое детей.

Изначально власти сообщили, что за терактом стояли трое нападавших. Однако позднее глава полиции региона Фарс заявил, что нападавший действовал в одиночку. Не исключается, что террорист был одним из исламистов. Других подробностей о теракте не приводится.