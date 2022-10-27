Лондон, 27 октября 2022, 01:37 — REGNUM Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе состоявшегося 26 октября телефонного разговора обсудили перспективы сотрудничества Лондона и Брюсселя в общем ответе на «вторжение» России на территорию б. УССР. Об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьера.
В документе подчёркивается «особое значение» отношениям и сотрудничеству Великобритании и Евросоюза «в качестве союзников и друзей».
Также отмечается необходимость тесного сотрудничества сторон в экономике и борьбе с изменением климата.
О своём впечатлении после разговора с Сунаком на своей странице в социальной сети Twitter написала фон дер Ляйен.
Напомним, новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден в ходе своего первого телефонного разговора подтвердили ведущую роль своих стран в поддержке нацистского киевского режима.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин не стал поздравлять избранного премьера Великобритании Риши Сунака, поскольку Великобритания относится к списку недружественных стран.
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