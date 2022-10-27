Дамаск, , 01:26 — REGNUM Ракетный удар был нанесен по окрестностям сирийской столицы Дамаска в ночь на 27 октября, передает телеканал Ikhbariya.

Дамаск

Атаку отражают средства противовоздушной обороны Сирии. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября военно-воздушные силы Израиля выпустили восемь крылатых ракет по объектам в Дамаске. Четыре снаряда удалось сбить. Двое военнослужащих армии Сирии получили ранения.

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