Нью-Йорк, США, , 01:11 — REGNUM Информацию о якобы использовании Россией иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе спецоперации на территории б. УССР назвал фейками постпред России при ООН Василий Небензя. Такое заявление дипломат сделал 25 октября, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

Небензя призвал членов Совбеза осудить действия США, Франции, Британии и ФРГ, пытающихся поручить Секретариату ООН расследование по БПЛА на территории б. УССР. Как пояснил российский дипломат, подобные расследования Секретариат может проводить только по поручению Совбеза ООН.

«Никакого такого дополнительного поручения, тем более в плане проведения расследования, Совет Секретариату не давал», — указал Небензя.

Страны Запада при этом настаивают, что якобы имеющаяся поставка Ираном БПЛА России для использования в спецоперации нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН. По этой причине западные страны призвали Секретариат ООН начать расследование по данному вопросу.

Небензя отметил, что подобные призывы стран Запада к Секретариату ООН, сделанные вне санкции Совбеза всемирной организации создают опасный прецедент.

Призывы Запада к Секретариату ООН провести расследования по беспилотникам на территории б. УССР без санкции Совбеза создает опасный прецедент.

«С правовой точки зрения они добиваются искусственного расширения компетенций секретариата и придания ему несвойственных функций за счет вторжения в прерогативы Совета Безопасности», — пояснил российский дипломат.

Небензя призвал членов Совета Безопасности защитить Устав ООН и осудить действия западных делегаций подрывающие его, и ясно высказаться «в пользу соблюдения секретариатом статьи 100 Устава и мандата секретариата».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Израиля пытался доказать применение иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в российской спецоперации на территории б. УССР.

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