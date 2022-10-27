Вашингтон, , 01:09 — REGNUM Белый дом не смог договориться со многими странами о введении потолка цен на российскую нефть на объявленном ранее уровне $60 за один баррель, в связи с чем пошёл на повышение этого лимита. Об этом со ссылкой на источники в администрации президента США 26 октября сообщает агентство Bloomberg.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его информации, несогласованность такой меры с рядом стран вызывает у администрации Джо Байдена опасения, что такая ситуация может привести к значительной непредсказуемости на нефтяном рынке. Белый дом рассчитывает избежать нового скачка цен на топливо в стране, что негативно скажется на рейтинге администрации перед ноябрьскими выборами.

О новом уровне лимита, предлагаемом США к рассмотрению, не говорится.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена намерена добиться введения лимита стоимости российской нефти в $60 за один баррель.

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