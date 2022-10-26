Виндхук, 27 октября, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Намибия рассмотрит сценарий вступления в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), если обнаруженные на территории страны нефтяные месторождения окажутся достаточно крупными для их использования, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление комиссара по нефти в намибийском министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики Мэгги Шино.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

В сообщении подчеркивается, что вариант с присоединением к ОПЕК будет «одним из нескольких».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Замбия и Намибия подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода между странами.