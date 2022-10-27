27 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова посла Мексики в Москве о том, что республика не поддерживает антироссийские санкции и выступает против исключения России из международных организаций.

Светлана Рыбина, , 10:14 — REGNUM Заявление мексиканского посла в Москве Нормы Пенсадо о том, что Мексика выступает против исключения Российской Федерации из международных организаций, поэтому отказывается присоединяться к санкциям Запада, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 27 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Внезапно! Моё уважение мексиканцам», — написал Максим П.

Многие пользователи рады узнать, что Мексика, которая находится прямо в подбрюшье ненавистников России — Соединённых Штатов Америки, выступила против антироссийских санкций и даже, по сути, заступилась за русских, которых то и дело исключают из всевозможных международных организаций.

«Хоть здесь не прогнулись под Штаты! Уважение мексиканцам за то, что совесть на доллары не поменяли», — написал Будимир С.

«Отрадно слышать, что есть на другом континенте страны, которые поддерживают Россию и не являются подстилками США», — подметила Аня Д.

Некоторые комментаторы уверены, что Латинская Америка видит в США куда большую угрозу, чем в России, поэтому принимает для себя решение противиться воле Вашингтона, который хочет сохранить своё положение гегемона.

Территории, отошедшие от Мексики к США в результате американо-мексиканской войны

«Мексика порадовала. Знают, что такое США и какие у них планы на этот мир — хаос и ад», — пишет Иосиф М.

«Латинская Америка, конечно, опять удивляет. Больше всех США ненавидят те, кого больше всех Вашингтон угнетает», — отметил Никита У.

Часть людей полагает, что Мексика подтверждает тот факт, что настоящих союзников у Америки не так много, как она пытается показать. Множество государств, которые мучаются от политики США, хотели бы обрести куда большую самостоятельность и чтобы Штаты не лезли в их внутренние дела.

«Всё-таки далеко не все страны являются подстилками США, а значит, хотят вести с Россией достойные взаимовыгодные отношения», — считает Александр Б.

«Потому что все прекрасно понимают, что без России мир не сможет существовать и если убрать нашу страну из мировых отношений, то мир рухнет», — поделился своим мнением Агап Т.

Ряд пользователей указывает на то, что российским дипломатам не мешало бы установить более тесный контакт со странами Латинской Америки, включая Мексику, которая непосредственно соседствует с нашим самым главным оппонентом — США.

«Думаю, мы могли бы предоставить дружественной Мексике свой ядерный зонтик и помощь в борьбе за деоккупацию северных штатов, захваченных Вашингтоном», — пишет Михаил П.

«Надо давно уже с Мексикой договариваться, чтобы построить у них базу прямо рядом с забором США», — считает Дмитрий Е.

«Почему бы в Мексике Вооружённым силам России не разместить контингент, состоящий из ПВО, ПРО, артиллерийских батарей, зенитных расчётов и т.д. Вдруг на Мексику какие-нибудь пираты нападут. Мы им поможем, если что. Интересно, что США об этом думают?» — задаётся вопросом пользователь «Добрые Дела».

Напомним, 26 октября мексиканский посол в Москве Норма Пенсадо заявила о том, что Мексика выступает против исключения Российской Федерации из международных организаций, поэтому отказывается присоединяться к санкциям Запада.