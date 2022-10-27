Москва, 27 октября, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Лидерам европейских стран бессмысленно обращаться к США по вопросам конфликта на территории б. УССР. Об этом сообщил декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» 26 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Западным политикам в первую очередь нужно говорить с американцами. Насколько это действенно в нынешних условиях? Честно скажу: в этом нет никакого смысла. Американцы в настоящий момент на коне», — признался политолог.

«Они приобретают огромные выгоды. Они сломали европейцев и навязывают им другие условия. Они фактически являются стороной, принимающей решение. Свои жителями жертвует б. УССР. Американцы там не погибают. Ресурсы в основном тратят европейцы. Если американцы что-то тратят, то быстро восстанавливают эти издержки, втридорога продавая товары Европе. Никакого прагматичного смысла для американцев идти на прекращение этой агрессии не вижу», — объяснил он.

Отметим, что республиканское меньшинство в палате представителей США рассчитывает на сокращение расходов на «помощь» б. УССР. «Б. УССР важна, но в то же время это не должно быть единственной проблемой и нельзя выписывать чеки без указания суммы», — заявил лидер республиканской партии Кевин Маккарти.