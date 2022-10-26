Вашингтон, 27 октября, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Минюст США начал расследование в отношении компании Tesla из-за работы так называемого автопилота на автомобилях этой компании. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Tesla

Уточняется, что расследование началось еще в 2021 году, однако сведения о его проведении не разглашались. Источники указывают, что поводом для начала расследования послужили несколько дорожных аварий, связанных с работой автопилота на автомобилях Tesla.

При этом сама компания предупреждала клиентов, что эта технология не является полноценным автопилотом, а скорее версией круиз-контроля от Tesla. Теперь правоохранительные органы проверяют, не вводила ли корпорация своих клиентов в заблуждение путем публикации недостоверных сведений о возможностях электромобилей. Источники не исключают, что расследование может завершиться выдвижением обвинений в адрес Tesla.