Вашингтон, , 00:48 — REGNUM Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс в октябре посещал Киев, где встречался с Владимиром Зеленским и другими представителями киевского режима, передает CNN со ссылкой на источники.

Уильям Дж. Бернс CIA, Central Intelligence Agency

По информации журналистов, руководитель агентства обсуждал с главарем нацистского правительства дальнейшую помощь США бандеровцам.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что активная поддержка Киева со стороны американских властей превращает Вашингтон в сторону конфликта.

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