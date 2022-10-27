27 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова министра обороны киевского неонацистского режима о том, что территория бывшей УССР стала полигоном для испытаний различных видов вооружений.

Тимур Кондратьев, , 07:52 — REGNUM Заявление министра обороны киевского неонацистского режима Алексея Резникова о том, что территория бывшей УССР стала полигоном для испытаний различных видов вооружений, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 27 октября в социальной сети «ВКонтакте».

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель нацистского оборонного ведомства отметил, что западные страны поставляют Киеву различные виды вооружения, которые, по сути, проходят боевые испытания. Резников надеется, что американцам удастся посмотреть на свои танки Abrams в деле на территории бывшей УССР, как и на западные истребители F-16, F-15 или Gripen.

«И биологического оружия тоже», — подметил Александр Б.

Многие пользователи считают, что министр обороны Киева назвал вещи своими именами. Территория бывшей УССР не представляет интереса для Запада своим населением, Америке и Европе нужно посмотреть, насколько эффективно их оружие показывает себя в ходе реальных боевых действий с Вооружёнными силами Российской Федерации.

«По факту так и есть. США же сказали, что будут драться до последнего [жителя на территории бывш. УССР], они не называли американца или европейца. Они сказали именно про [жителя на территории бывш. УССР], а это говорит о том, что свои войска туда никто не будет стягивать», — указывает Береслава С.

«Сейчас туда западные страны всё подряд свозят», — отметил Онлайн К.

Некоторые комментаторы уверены, что все эти «испытания» на самом деле нужны Западу, чтобы основательно подготовиться к полномасштабной войне с российскими войсками.

«После того как уже американские десантники стоят на границе с [территорией бывш. УССР], как и поляки, то полигон вскоре превратится в реальное поле боя между Западом и Россией», — считает Никита У.

«Запад там не столько испытывает оружие, сколько учится с нами воевать. Потому надо как можно скорее поспособствовать, чтобы Америка открыла второй фронт в Азии и обрубила все западные поступления — как оружия, так и живой силы на [территорию бывш. УССР]», — указывает Василий Н.

«Запад и Россия — это реальные стороны конфликта, а киевский режим — лишь марионетка, а [территория бывш. УССР] — просто поле боя», — отметил Батыр Ш.

Марионетка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что России со своей стороны стоит выйти из обороны и начать оказывать давление на Запад, размещая своё вооружение близ границ тех же Соединённых Штатов Америки, как в своё время это сделал Советский Союз.

«Пора начать создавать ядерную угрозу территории США, иначе не остановится сатанинский Запад. На Северную Корею так не кидаются, как на Россию руками Киева. А всё потому, что Северная Корея — суверенная страна и быстро накидать может лещей Штатам. Они уже показали, кто круче в 2017 году. А мы нет, мы пока, к сожалению. Нужно срочно пересматривать в суде действия Горбачёва и восстанавливать суверенитет, возвращая то, что у нас отняли», — отметил Денис Д.

Напомним, 26 октября министр обороны киевского неонацистского режима Алексей Резников заявил в интервью изданию Politico о том, что территория бывшей УССР стала полигоном для испытаний различных видов вооружений.