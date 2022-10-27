Тегеран, , 00:31 — REGNUM В иранском городе Секкезе (провинция Курдистан) 26 октября прошли массовые демонстрации, посвящённые погибшей 40 дней назад во время посещения Тегерана Махсы Амини. Об этом сообщает агентство ISNA.

Шираз, Иран Иран.ру

По его информации, почтить память Амини собрались порядка 10 тыс. человек. Наиболее многочисленная демонстрация прошла на кладбище, где похоронили девушку, сопровождалась скандированием антиправительственных лозунгов на курдском языке и завершилась столкновениями с правоохранителями.

Отмечается, что в связи с беспорядками власти в целях безопасности отключили в городе интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Новой Зеландии обратилось к гражданам страны с рекомендацией воздержаться от поездок в Иран и немедленно покинуть его тем, кто там уже находится.

Читайте также: Расстрел людей в Ширазе устроили иностранцы — иранские СМИ

Читайте ранее в этом сюжете: Новая Зеландия призвала своих граждан как можно скорее покинуть Иран