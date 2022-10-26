Тегеран, 27 октября, 2022, 00:31 — ИА Регнум. В иранском городе Секкезе (провинция Курдистан) 26 октября прошли массовые демонстрации, посвящённые погибшей 40 дней назад во время посещения Тегерана Махсы Амини. Об этом сообщает агентство ISNA.

Иран.ру Шираз, Иран

По его информации, почтить память Амини собрались порядка 10 тыс. человек. Наиболее многочисленная демонстрация прошла на кладбище, где похоронили девушку. Она сопровождалась скандированием антиправительственных лозунгов на курдском языке и завершилась столкновениями с правоохранителями.

Отмечается, что в связи с беспорядками власти в целях безопасности отключили в городе интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Новой Зеландии обратилось к гражданам страны с рекомендацией воздержаться от поездок в Иран и немедленно покинуть его тем, кто там уже находится.

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