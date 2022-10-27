Анкара, , 00:29 — REGNUM Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле завершил проверку в Черном море гуманитарного коридора, на котором нашли объект, похожий на морскую мину, говорится в сообщении СКЦ.

Порт Иван Шилов © ИА REGNUM

Взрывных устройств на пути не обнаружено. При этом ни одно судно с продовольствием с территории бывш. УССР не покидало порты отправления. СКЦ будет разрешать выход кораблей только в сопровождении буксира в качестве меры предосторожности.

В очереди на инспекцию центром скопилось 113 судов, которые находятся в территориальных водах Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября госсекретарь Энтони Блинкен США в ходе переговоров с заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом заявил, что сделки по вывозу продовольствия с территории бывш. УССР необходимо продлить.

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