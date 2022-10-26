Анкара, 27 октября, 2022, 00:29 — ИА Регнум. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле завершил проверку в Черном море гуманитарного коридора, в котором нашли объект, похожий на морскую мину, говорится в сообщении СКЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

Взрывных устройств на пути не обнаружено. При этом ни одно судно с продовольствием с территории бывш. УССР не покидало порты отправления. СКЦ будет разрешать выход кораблей только в сопровождении буксира в качестве меры предосторожности.

В очереди на инспекцию центром скопилось 113 судов, которые находятся в территориальных водах Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с заместителем Генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом заявил, что сделки по вывозу продовольствия с территории бывш. УССР необходимо продлить.